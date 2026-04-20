おかやま旭川遊覧クルーズ岡山・北区 岡山市北区の「おかやま旭川遊覧クルーズ」は、岡山後楽園の「春の幻想庭園」と岡山城の「春の烏城桃源郷」のライトアップ期間に合わせて、4月25日から5月4日までの10日間、夜間に旭川遊覧船を特別運航します。 岡山の歴史や文化を発信する「岡山おもてなし武将隊」の中から岡山城主の宇喜多秀家役が、土日・祝日は一緒に船に乗り込み、岡山城について詳しく解説します。