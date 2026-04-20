キャラクターグッズなどを展開する「サンキューマート」が、平成レトロの雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とコラボレーションした新作アイテムを、5月上旬から全国のサンキューマート店舗で順次発売する。公式オンラインショップでは4月15日（水）から先行予約を受け付けている。「SWIMMER×サンキューマート」のレトロファンシーなコラボグッズが登場！今回は“レトロファンシー”をテーマに、赤を基調としたスイーツやリ