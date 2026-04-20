20日午後2時15分ごろ、山形市嶋北4丁目の県道で、軽乗用車と普通貨物車が出合い頭に衝突する事故がありました。警察と消防によりますと、この事故で女性2人が病院に運ばれ、このうち軽乗用車を運転していた女性が意識不明の重体となっています。事故の影響で現場付近の県道は、天童市方面に向かう車線が一時、通行止めとなりました。