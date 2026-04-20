東京ディズニーリゾートにて、東京ディズニーシー25周年を記念したグッズやフードスーベニアが2026年5月25日より登場します。8つのテーマポートの異なる魅力や、25年間の歴史がつまった特別なアニバーサリーアイテム。各テーマポートを巡り、世界で唯一の海をテーマにしたパークの魅力を再発見できるラインナップです。 東京ディズニーシー25周年グッズ 発売日：2026年5月25日(月)販売店舗：グッズ：東京ディズニ