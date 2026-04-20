万博記念公園では２６日まで「藤まつり」が開催されている。大阪府が１６日に発表した。会場は「平和のバラ園藤棚」などで、時間は午前９時３０分から午後５時まで（ 最終入園は午後４時３０分 ）となっている。 平和のバラ園を横断する約８０メートルの藤棚ガーデンでは、「野田藤」発祥の地である大阪市福島区「のだふじの会」から寄贈された「ノダフジ」や、うす紅、紫、白色の藤の花が見ごろを迎えている。また、期間中