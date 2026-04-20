20日午後、東京・あきる野市で小学校2年生の女子児童がスクールバスの下敷きになる事故があり、女子児童は足の骨を折る重傷です。警視庁によりますと、20日午後2時25分ごろ、あきる野市五日市で「スクールバスと歩行者の事故で女の子が下敷きになっている」と119番通報がありました。近くの小学校に通う7歳の女子児童が、下校のために運行していたスクールバスにはねられ、一時、下敷きになりました。女子児童は左足の骨を折る重傷