気象庁は２０日午後４時５３分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻を発表した。岩手県（津波警報）岩手県各地岩手宮古（到達予想時刻：２０日午後５時１０分、満潮時刻：２０日午後６時１９分）岩手釜石（到達予想時刻：２０日午後５時１０分、満潮時刻：２０日午後６時２３分）岩手大船渡（到達予想時刻：２０日午後５時２０分、満潮時刻：２０日午後６時２３分）岩手・久慈港（到達予想時刻：２０日午後５時