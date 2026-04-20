気象庁によると、２０日午後４時５３分ごろ、北海道・東北地方で震度５強の地震があった。震度５強を観測したのは、青森三八上北。震度５弱を観測したのは、岩手沿岸北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部。震度４を観測したのは、青森津軽北部、青森津軽南部、青森下北、岩手沿岸南部、宮城中部、渡島東部、秋田内陸北部、秋田内陸南部。