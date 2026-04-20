武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は3日目を終えた。1R1番車で開幕戦を制した谷内健太（25＝京都）が10R3着でG3初の決勝進出を決めた。ただ、手放しで喜んでいる雰囲気はない。「行くべきところで、ちゅうちょしてしまった。落車がなかったら乗れていなかったし、いい点が何もなくて反省しかない」と猛反省だ。「決勝こそ自力で力を出し切りたい」。全力でぶつかり、何かを得てほしい。