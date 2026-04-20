ソフトバンク・栗原陵矢内野手が２０日、３カードぶりの先勝を誓った。チームは２カード連続で初戦を落として負け越し中。２１日からの西武３連戦（ベルーナドーム）に向けて「やっぱりカード頭は取らないといけないと思いますし、集中してやりたい」と気合を入れた。ここまで７カードを消化し、連戦の初戦では２９打数１３安打、打率４割４分８厘と好成績。今季放っている３本塁打も、全てカード頭にマークしている。２１日の