◆米大リーグガーディアンズ８―４オリオールズ（１９日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）米大リーグの試合後に、心温まる出来事があった。ガーディアンズのオースティン・ヘッジズ捕手（３３）がオリーオルズ戦に勝利後、グラウンドでユニホームを着たまま恋人にプロポーズしたと、ＭＬＢの公式インスタグラムなどが伝えた。ＭＬＢ公式インスタグラムは、笑顔で片膝をつき、恋人に指輪を贈る様子を