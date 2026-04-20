サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年Ｗ杯優勝メンバーで現在はＷＥリーグ理事を務める海堀あゆみ氏（３９）らが２０日、東京都江東区の神戸新聞社・デイリースポーツを訪れた。４月２９日に開催されるＷＥリーグのクラシエ・カップ決勝（ＵｖａｎｖｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）に向けて「大宮さんとベレーザさん。両チームにとって初優勝なので、まずはそこに絶対注目していただきたい」とアピー