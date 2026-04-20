お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が18日放送のカンテレ「フットマップ」（土曜後6・30）に出演。自身が平気だという意外なものを明かした。同番組ロケで、小動物と触れあえるアニマルカフェを訪れた一行。記念撮影ができるフォトスポットに入ると、ヘビを抱えたスタッフを見て、後藤の相方・岩尾望は「もうええって！」と悲鳴を上げた。すると後藤は「俺、全然平気やで」とあっさり。ヘビを肩に乗せられ