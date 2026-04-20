インド南部の爆竹工場で19日に爆発があり、少なくとも20人が死亡しました。爆発があったのは、インド南部・タミルナド州にある爆竹工場です。事故当時、工場では約30人が作業していて、地元メディアによりますと、死者は少なくとも20人にのぼります。また、爆発の強い衝撃で建物の一部が崩れ、がれきの下敷きになるなどして、数人が負傷しました。爆発の原因については、化学物質を混ぜる際の摩擦とする見方があり、当局が調べを進