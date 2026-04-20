名古屋市の杉野みどり副市長（左）から「名古屋市スポーツ栄誉賞」の表彰状を受け取る、スノーボード女子の深田茉莉選手＝20日午後、名古屋市役所ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子スロープスタイルで金メダルに輝いた深田茉莉選手（19）が20日、名古屋市の杉野みどり副市長を表敬訪問し、大会の結果を報告した。深田選手は愛知県みよし市出身で、名古屋市内の中学校を卒業した。「海外の練習などでなかなか家には帰