福井県庁で大飯原発1、2号機の廃炉計画を報告する、関西電力の高畠勇人原子力事業本部長代理（中央）＝20日午後関西電力は20日、廃炉作業を進める大飯原発1、2号機（福井県おおい町）について、2027年度から原子炉周辺設備の解体に着手する第2段階に移行すると発表した。同日、福井県に計画を報告するとともに、原子力規制委員会へ変更認可を申請した。廃炉作業は全工程4段階で、48年度の完了を目指す。第2段階では、管理区域