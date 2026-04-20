元ＴＢＳアナウンサーでナインティナイン・矢部浩之の妻、青木裕子の長男（１２）が４月から中学に入学。個性的な手作り弁当にチャレンジしたようだ。２０日、インスタグラムのストーリーズを使い、スープジャーにカレーを入れたカレー弁当の写真をアップ。「見た目で伝わるかもしれませんがナンがカリカリのクッキーのようになってしまいましたコネ足りなかったかな…」とナンも手作りしたことを明かした。ナンと一緒に