演歌歌手の田川寿美（５０）が２０日、陽炎を神格化した摩利支天をまつる東京・上野の摩利支天徳大寺に登場。デビュー３５周年記念曲「いのち陽炎」発売記念の歌唱奉納を行った。田川は、デビュー３５周年を振り返り「最高に幸せです」とにっこり笑顔。「歌謡界の華々しい恵まれた時代と環境で育てていただいて、今日がある。歌を通してたくさんの方に出会ってこれた。感謝の気持ちでいっぱい」と語った。新曲は、近年の歌謡