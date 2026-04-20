【モデルプレス＝2026/04/20】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が4月19日、自身のInstagramを更新。息子のソロショットや夫の石倉ノアと息子の親子ショットなどを公開した。【写真】「テラハ」出演39歳美女「整った顔立ち」息子ドアップの姿◆島袋聖南、家族旅行での息子の姿披露島袋は「仲良しファミリーでゆるり旅行」と添え、友人との家族旅行の様子を複数枚投稿。息子が、木に実ったフル