【モデルプレス＝2026/04/20】櫻坂46の遠藤光莉が4月19日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。【写真】27歳櫻坂メン、ミニ丈＆ニーハイで際立つ「完璧スタイル」◆遠藤光莉、美脚輝く全身ショット披露遠藤は「ミーグリありがとうございました！」とつづり、室内で撮影した全身ショットを投稿。襟付きの白のブラウスに黒のジャケットを重ね、黒のショートパンツとニーハイブーツを合わせた美しい脚が際立つスタイ