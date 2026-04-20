メ～テレ（名古屋テレビ） 50年前に埋められた「タイムカプセル」を掘り返すイベントが18日、三重県庁でありました。いったいどんなものが中から出てきたのでしょうか。 三重県ができて150年の節目を祝うイベントが開かれた、18日の三重県庁。 その目玉となったのが―― 50年前に埋められたタイムカプセルです。 タイムカプセルは、三重県が誕生して100年の節目を迎えた1976年(昭和51年)に、当時の