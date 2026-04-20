歌手ジェイミー（パク・ジミン）が、過去の公開恋愛と別れの過程に対する心境を明かした。去る4月19日、YouTubeチャンネル「Danny Cho」に公開された動画で、ジェイミーは「インターネットから消し去りたい記憶はあるか」という質問に対し、「公開恋愛をしていたこと」と答えた。【写真】“公開恋愛の後遺症”に苦しむ元アイドルたち公開恋愛を選んだ理由については、「20代だから公開恋愛をしてみたかった。いつも隠していたし、