かがわ県産品コンクール提供：香川県 香川県は、毎年恒例の「かがわ県産品コンクール」を開催します。 香川の県産品といえば「うどん」が定番ですが、「うどん県。それだけじゃない香川県」の「それだけじゃない」魅力が詰まった県産品を発掘し、販路の拡大を支援しようと開いているものです。今回が24回目です。 「食品部門」「菓子・スイーツ部門」「一般部門（非食品）」の3部門で、2026年4月22