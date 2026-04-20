【Melterna Girl - メタ子】 4月21日 予約開始 Wonderful Worksは、フィギュア「Melterna Girl - メタ子」を4月21日に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品はイラストレーター・ねこめたる氏のオリジナルキャラクター「Melterna Girl - メタ子」をフィギュア化したもの。イラストの透明感ある肌の質感やボリュームのあるツインテールなどが再現さ