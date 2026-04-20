今日20日は、日差しや暖かい空気の影響で、最高気温が平年よりも高くなった所が多く、フェーン現象なども影響した日本海側では今年一番の暑さの所が多くなりました。また、暖かい日差しに誘われて桜の開花が進み、函館からは桜満開の便りが届きました。今日20日は日本海側を中心に今年一番の暑さ今日20日は、北日本から東日本にかけて晴れた所が多く、北日本から西日本の広い範囲に暖かい空気が流れ込みました。このため最高気温は