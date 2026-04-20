俳優のキム・ソナ、ヒョンビンが主演する韓国ドラマ『私の名前はキム・サムスン』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2005年）が、あす21日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜水曜 深0：00〜）【場面ショット】フレッシュなヒョンビンが年下御曹司に…『私の名前はキム・サムスン』同作は、恋人にフラれ、仕事もなくした年上のぽっちゃりパティシエと、生意気だけどカッコいい年下御曹司が織り