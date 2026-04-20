タレントの辻希美さんが4月20日、自身のインスタグラムのストーリーズに手作りのお弁当写真を投稿しました。【写真を見る】【 辻希美 】今週のお弁当は「曲げわっぱ」でスタート「気分を変えてお弁当箱変えました」 華やかな彩りと“花形ウインナー”に詰まった母の愛投稿では「さあ!! 今週も始まりました」と元気よく週の始まりを宣言し、「気分を変えてお弁当箱変えました」とコメントしています。ハッシュタグには「 #高一弁