外国人観光客に日本で運転する際の注意点や交通ルールを知ってもらおうと、警視庁は東京・浅草でキャンペーンを行いました。日本を訪れる外国人観光客が増え、外国人が当事者となる事故の割合も増えつつある中、警視庁はきょう、国内の交通ルールを正しく知ってもらおうと、台東区浅草でキャンペーンを行いました。キャンペーンでは、日本でレンタカーなどの車を運転する際には国によって必要な書類が異なるといった点や、公道カー