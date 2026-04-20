ロックバンド、GLAYのギタリスト、TAKURO（54）が20日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。伝説の20万人ライブを振り返った。GLAYは1999年、千葉・幕張メッセの駐車場を会場としたライブを開催。有料コンサートとしては最大級となる20万人を動員した。ナイツ塙宣之が「20万人ライブの時は全国の人が来てたわけでしょう？」と尋ねると、TAKUROは「バスが全国から800台、2日ぐらい前に出た