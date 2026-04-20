20日午前8時半ごろ、上越市の直江津港で、釣りに出かけたミニボートのエンジンが起動しなくなる事故が発生し、ミニボートで釣りをしていた50代の男性2人が救助されました。事故にあったのは長野県に住む50代の男性と、妙高市に住む50代の男性です。上越市の直江津港内で、液化天然ガスを扱う会社の液化天然ガス基地の桟橋付近の海上で事故が発生しました。上越海上保安署によりますと20日午前9時前、液化天然ガスの船