20日午前、横手市杉沢で原野火災があり、枯れ草など約1,000平方メートルが燃えました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと20日午前10時10分ごろ、横手市杉沢字谷地中の原野から出火しました。現場付近で作業をしていた男性が枯れ草が燃え広がっているのを発見し、近所の人に消防への通報を依頼しました。火は約1時間半後に消し止められましたが、枯れ草など約1,000平方メートルが燃えました