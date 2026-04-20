第139回広州交易会（中国輸出入商品交易会）では、オートバイ展示エリアが海外からのバイヤーの注目を集めています。ますます多くの企業が伝統的なOEM（受託生産）から脱却し、自主研究開発、ブランド構築と海外での販路開拓へと軸足を移しつつあります。中国南部の広東省江門市のあるオートバイ企業のブース前では、一体成形されたアルミニウム合金フレームを搭載した新型モデルが多くの海外バイヤーを引きつけ、商談が行われてい