イランのタスニム通信社が4月19日に報じたところによると、イランのガリバフ国会議長は、テヘランは外交活動を積極的に展開する一方で、軍事対抗の準備も整えていると述べました。また同議長は、イランは相手を信頼しておらず、あらゆる戦争に備えていると強調しました。ガリバフ議長は、18日夜の全国向けテレビ演説で、「今回の衝突は、米国の欺瞞（ぎまん）的な交渉により引き起こされた」と述べました。また、「イランは米国よ