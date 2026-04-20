お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月19日、自身のInstagramを更新。“ギャルつけ爪”をした娘たちの写真を公開しました。【写真】ギャル化した娘たち「長すぎてビックリ」庄司さんは「エルフの荒川ちゃんから娘さんにと貰ったギャルつけ爪。2人とも大喜びで手だけギャル化してました！ありがとう！ハッシュタグ！！」とつづり、1枚の写真を投稿。長女と次女が、ピンクや白のカラフルなつけ爪をしています。2人とも顔は隠