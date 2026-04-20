こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月20日は、作ったコーヒーをそのまま保温・保冷できるサーモスの「真空断熱コーヒーサーバー」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 サーモス 真空断熱コーヒーサーバー 720ml カフェラテ 全パーツ食洗機対応 コーヒードリッパー対応 魔法びん構造 保温保