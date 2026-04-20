日本サッカー協会（JFA）は４月20日、サウジアラビアのジェッダで５月５日から22日にかけて開催されるU-17アジアカップに臨む、U-17日本代表のメンバーを発表した。チームを率いるのは小野信義監督。今大会は今年、カタールで開催予定のU-17ワールドカップのアジア予選を兼ねており、上位８チームに出場権が与えられる。B組の日本はグループステージ初戦で５月５日にカタールと、９日に中国、12日にインドネシアと対戦。ノック