昨年より1週間早い開花ラッシュ！ 「ふじのはな物語」で大藤やツツジが織りなす百花繚乱の春景色栃木県・あしかがフラワーパークで開催中の春の一大イベント「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」から、心躍る開花ニュースが到着しました！今年は園のシンボルである大藤が昨年より1週間も早く満開へと到達。頭上から降り注ぐ圧巻の「藤のカーテン」が、来園者を幻想的な世界へといざないます。大藤にとどまらず、うす紅藤