21日の日本ハム戦（エスコン）に先発する楽天の荘司康誠投手（25）が20日、本拠の「楽天モバイル最強パーク」で行われた先発投手練習に参加。キャッチボールなどで汗を流した。チームは3カード連続勝ち越し中。対する日本ハムは3カード連続負け越し中だが、「中軸、特に万波、レイエスあたり。基本みんな振りが強いんで、それに応じた組み立てを意識していけたら」と警戒した。敵地エスコンはこれまで3試合に先発し、未勝