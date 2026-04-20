元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。ソフトバンク・上沢直之投手（32）のノーヒットノーラン“未遂”を振り返った。9回1死までノーヒットノーランを続ける姿を見て、岩本氏は「これは行くかなと思ったら野球の神様はいろんなことを仕掛けるね」と感じたという。1ボール2ストライクからの4球目カーブはワンバウンドしたが西川はスイング。空振りにも見えたが判定は「ファウル」。