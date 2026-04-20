日中韓の６人組グローバルガールズグループ「Ｋｅｐ１ｅｒ」（ケプラー）が２０日、５月に予定しているファンミーティング日本公演の一部を中止することを発表した。公式サイトでは「Ｋｅｐ１ｅｒＪＡＰＡＮＦＡＮＭＥＥＴＩＮＧ『Ｋｅｐ１ｅｒｃａｄｅ』一部公演中止のお知らせ及び払い戻しのご案内」と題し、一部公演について「諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と報告。「本公演を楽しみに