演歌歌手・石川さゆりのめいであることを公表した２０歳の女優・石川満里奈の衣装ショットが話題だ。２０日までにインスタグラムで「ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６Ｓ／Ｓ ありがとうございましたお花にキラキラにたっくさんの可愛いに包まれて幸せでした」とつづると、ほっそり二の腕があらわになったアメリカンスリーブのトップスに、デニムのロングスカートを合わせたコーデでのショットを披露。目元や髪にはストーンや花