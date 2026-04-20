カーリングの混合ダブルス世界選手権（２５日開幕、スイス・ジュネーブ）を前に、日本代表の小穴桃里、青木豪組が２０日にオンラインで取材に応じ、決意を明かした。２月のミラノ・コルティナ五輪は最終予選に出場するも、夢舞台への切符を勝ち取ることができなかった。今後について小穴は「４年スパンで何かをチームの中で決めていない」としながらも、世界選手権を通じて「これからの４年間どういう頑張り方をするかなどの評