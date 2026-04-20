気象庁によりますと、4月21日から22日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で「黄砂」が予想されているということです。 【画像】黄砂はいつどこで飛来？21日（火）～22日（水）北日本～西日本の広い範囲で… 最新の黄砂シミュレーション 見通し距離は10キロ未満で、屋外では場所によっては黄砂が付着するなどの影響が予想されています。洗濯物や車への黄砂の付着にはご注意ください。 また、仮に視程が5キ