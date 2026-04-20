大相撲の春巡業が２０日、茨城・石岡市で行われた。幕内・朝乃山（高砂）が春巡業で初めて相撲を取る稽古を行い、幕内・王鵬（大嶽）らと１２番で８勝。圧力を生かして寄り切るなどし、持ち味の力強い相撲に会場はわき上がった。「やったことない関取も多いのでやりたかった。みんなけがをしないように取っているが、立ち合いだけは圧力をかけてやるようにした」と意図を明かした。２４年名古屋場所での左膝大けがから復帰し、