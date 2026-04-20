巨人の則本昂大投手（３５）が２０日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。先発予定となっている翌２１日の中日戦（長野）に向けて調整を行った。開幕から２試合で防御率１・３８と安定感を見せている則本。一方でなかなか勝ち運には恵まれず、前回登板の阪神戦（１４日＝甲子園）では６回２安打無失点と快投も降板後に救援陣がリードを失い、またもや移籍後初白星はおあずけとなった。それでも「早めに（初勝利）でき