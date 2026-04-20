【モデルプレス＝2026/04/20】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が4月19日、自身のInstagramを更新。ネイルチップを付けた娘たちの姿を公開した。【写真】元モー娘。夫の50歳芸人、ロングネイル見せつけて寝転がる娘2人◆庄司智春“手だけギャル化”した娘たちの姿披露庄司は「エルフの荒川ちゃんから 娘さんにと貰ったギャルつけ爪」とお笑いコンビ・エルフの荒川から贈られたネイルチップを付けた長女と次女の2ショットを投稿。