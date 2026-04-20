たけのこが出回る季節。ゆでたけのこを使って、手軽においしい一皿を。豚バラを巻いたら、あとはこんがり焼くだけ。脂とうまみがたけのこの甘みを引き立てて、味つけは塩こしょうとシンプルながら、やみつきになる味わいです。簡単なく作れて、満足感はしっかり。季節の味を気軽にどうぞ。『たけのこの肉巻き焼き』のレシピ材料（2人分）ゆでたけのこ（小）……1本（150〜200g） 豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……16枚（約200g