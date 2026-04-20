かがわ文化芸術祭2025ポスター原画最優秀賞（提供：香川県） 香川県は、10月から開催する「かがわ文化芸術祭2026」のポスター原画や、参加公演などを募集しています。 かがわ文化芸術祭は、県民に、文化芸術に気軽に親しんでもらおうと、1958年から毎年開いているものです。2026年は10月1日から12月31日まで開かれ、各地で演奏会や演劇、ワークショップなどが行われます。 香川県はこの芸術祭のポス