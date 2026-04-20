大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜4月19日(日本時間20日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠クアーズ・フィールド＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、5打数2安打1打点、1得点、2三振。 3回の第2打席で放った右中間へのタイムリー二塁打で連続試合出塁を51とし、1923年のベーブ・ルースの記