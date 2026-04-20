２０日の東京株式市場は主力株に買い優勢となる銘柄が目立ち、日経平均株価は反発。前引け段階では５万９０００円台を回復したが、後場は伸び悩む展開となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比３４８円９９銭高の５万８８２４円８９銭と反発。プライム市場の売買高概算は１８億８７６４万株、売買代金概算は６兆５７２７億円。値上がり銘柄数は６４７、対して値下がり銘柄数は８６２、変わらずは６６銘柄だった。